MÜSİAD Dost Meclisi'nde bir araya geldi

MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Türkiye Gençlik Vakfı Düzce Şube Başkanı Ersoy Mutlu, MÜSİAD Eski Şube Başkanları İsmail Çakmak ve İsa Şengüloğlu ile MÜSİAD Düzce Şubesi üyeleri ve aileleri katıldı.

Dost meclisinin açılışında konuşan MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı Vefa Pehlivan; “Her ay düzenlediğimiz dost meclisi toplantılarımızın bir yenisinde daha bir araya geliyoruz. Geldiğimiz süreçte birçok atılıma ve girişime önderlik ettik ve çalışmalar sergiledik. Kısaca bunlardan bahsedecek olursak. Düzce Üniversitemiz ile birlikte yaptığımız ve üniversitenin ürünlerini satmak üzere kurduğumuz şirket. Şirketimizle bilimsel olarak yapılan sağlık ve kozmetik ürünlerini vatandaşlarımızla gönül rahatlığı içinde buluşturacağımız şirketimiz çalışmalarına hız verdi. Bir diğer projemiz ise Düzce turizmine ivme kazandırmasını planladığımız karavan turizmi projesi. Bu projemiz üzerinde uzun süredir çalışıyorduk. Artık sona geldik. Önümüzdeki haftalarda artık son şeklini vererek hayata geçireceğiz. Bizlere bu çalışmalarımızda verdiğiniz destek ve güven için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından yapılan kahvaltı sonrasında durum değerlendirme istişarelerine geçildi.