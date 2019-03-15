MÜSİAD Düzce Başkanı Pehlivan saldırıyı kınadı

MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik gerçekleştirilen saldırıları ile ilgili olarak yaptığı açıklamada "erörün dili, dini ve ırkı olmadığı inancıyla; bizleri yasa boğan bu olayı kınıyor, tüm dünyada yaygınlaşacak bir bilinç ve sağduyu ile böyle bir vahşetin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin bir yazılı açıklama yaptı.

Pehlivan, açıklamasında şunları kaydetti: “Son yıllarda tüm dünyada, İslam karşıtı söylemlerin ve saldırıların artış gösterdiğine, bu tutumun siyaset başta olmak üzere birçok kanaldan desteklendiğine, körüklendiğine tanık oluyoruz. Dünyadaki tüm Müslümanların tehdit altında yaşamasına neden olan bu durum, temel insan haklarından olan inanç özgürlüğünün önünde bir engel olmasının yanı sıra, ülkeler ve halklar arasında kin ve düşmanlığı beslemektedir. Bu, tek bir dinin mensuplarını değil, tüm dünyayı felakete sürükleyecek sonuçlar doğuracaktır. Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki Al Noor Camii ve Linwood Mescidi'ne Cuma Namazı esnasında gerçekleştirilen saldırıların, bu anlayışın bir sonucu olarak ortaya çıktığını ve olayın uygulanma biçiminin çılgınlık derecesinde bir islamofobinin yansıması olduğunu görüyoruz. Planlı ve stratejik olarak yürütüldüğü açık olan bu saldırgan tutumun bir an önce önüne geçilmesi, islamofobinin, kronikleşmeden tedavi edilerek ortadan kaldırılması, tüm dünyanın huzuru için elzemdir. Bu olay karşısında tüm ülkelerin başkan ve temsilcilerini, kolektif bir tavır ortaya koyarak, en ufak şüpheye dahi yer bırakmayacak şekilde kınamaya davet ediyoruz. Terörün dili, dini ve ırkı olmadığı inancıyla; bizleri yasa boğan bu olayı kınıyor, tüm dünyada yaygınlaşacak bir bilinç ve sağduyu ile böyle bir vahşetin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Bu menfur saldırıda şehit edilen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.”