MÜSİAD savaşta mağdur olanları unutmadı

Paylaşım ruhunun ve manevi duyguların en üst seviyede yaşandığı Ramazan ayında Suriye'de yaşanan drama kayıtsız kalamayan MÜSİAD Düzce Şubesi, savaş mağdurları için harekete geçti.

Yıllardır süren iç savaş nedeniyle ülkelerinde mağdur olan Suriye halkı için yardım kampanyası başlatan Hayrat İnsani Yardım Derneği ile MÜSİAD Düzce Şubesi el ele verdi. Paylaşım ruhunun ve maneviyatın en üst seviyede yaşandığı Ramazan ayında iç savaş mağduru insanları ve özellikle çocukları, yaşlıları ve kadınları unutmayan MÜSİAD Düzce Şubesi, Hayrat Derneği ile birlikte savaş bölgesinde bulunan insanların en temel yiyecek, giyim ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan kampanyaya destek verdi.

Yapılan yardımları ise MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, Hayrat İnsani Yardım Derneği Şube Başkanı Kamil Koç ve beraberindekilerle Suriye'de muhtaç olan Müslümanlara dağıtmak üzere bölgeye hareket etti. Vefa Pehlivan Ramazan Ayı vesilesi ile bölgede ailelere düzenlenen iftar yemeği programına da katılacak.