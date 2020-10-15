İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MÜSİAD üyeleri iş yerlerinde ziyaret ediyorlar

DÜZCE(İHA) – MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri iş yerlerinde ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler verip pandemi süreci ile ilgili fikir alışverişinde bulunuyorlar.


Başkan Pehlivan ve yönetimi sağlık sektöründe hizmet veren Oray Özel Sağlık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve Gıda sektöründe hizmet veren Servet Güler'i ziyaret etti.


Sohbet havasında geçen ziyarette Başkan Vefa Pehlivan, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ayrıca tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi ile ilgili gıda ve sağlık sektöründe yaşanan avantaj ve dezavantajlar değerlendirildi.


Yönetim daha sonra ise AK Parti 7. Olağan Kongresinde yeniden güven tazeleyerek görevine devam eden Merkez İlçe Başkanı Hasan Şengül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.