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MÜSİAD'da görev dağılımı yapıldı

DÜZCE(İHA) – MÜSİAD Düzce Şubesi genel kurulunun ardından görev dağılımı yapıldı.


MÜSİAD Düzce Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirdik. Vefa Pehlivan başkanlığında oluşturulan yönetim kurulunda ise görev dağılımı yapıldı. Buna göre Başkan Yardımcısı Selahattin Aydın teşkilatlanmadan sorumlu, Başkan Yardımcısı Sadık Dik sektör kurullarından sorumlu, Başkan Yardımcısı İsmail Bayram kurumsal ilişkilerden sorumlu, Başkan Yardımcısı Murat Taştepe bütçe ve mali işlerden sorumlu, Faruk Esen dış ilişkilerden sorumlu, Özgür Sağlam üye ilişkilerinden sorumlu, Nurullah Veli eğitim ve kültürden sorumlu, Aziz Öz sektör kurullarından sorumlu, Alp Gökhan Yanmaz ARGE proje ve desteklerden sorumlu, Hakan Bekar gençlik kurulundan sorumlu olarak belirlendi.


Vefa Pehlivan, yeni yönetim kurulunda görev alanlara teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi.

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