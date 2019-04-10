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MÜSİAD'dan başkanlara hayırlı olsun ziyareti

DÜZCE(İHA) – MÜSİAD Düzce Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vefa Pehlivan yönetim kurulu üyeleri ile göreve gelen belediye başkanlarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.


31 Martta yapılan yeril seçimlerde göre gelen belediye başkanlarına hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. MÜSİAD Düzce Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vefa Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü, Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan'ı ve Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz'u ziyaret ederek, görevlerinde başarılar dilediler.


Vefa Pehlivan, halkın en kaliteli hizmeti hak ettiğini bu hizmetin yapılmasında belediyelere ve ekiplerine büyük iş düştüğünü ifade ederek “MÜSİAD olarak memleketimizin ileri gitmesi refah düzeyinin artması ve kaliteli yaşam standartlarına ulaşabilmesi için her zaman göreve hazırız” dedi.


Başkanlarda yapılan ziyaretlerden dolayı teşekkür ettiler.

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