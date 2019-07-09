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MÜSİAD'dan Başsavcı Çelik'e ziyaret

DÜZCE(İHA) – MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan ve yönetimi ilde kamu kuruluşları ziyaret ettiler.


MÜSİAD Başkanı Vefa Pehlivan, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Cumhuriyet Başsavcı Sedat Çelik, Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya ve 31 Mart seçimlerinde Kaynaşlı Belediye Başkanı olan Birol Şahin'i makamında ziyaret ettiler. Sohbet havasında geçen ziyarette Pehlivan görevlerinde başarılar diledi.


Vefa Pehlivan, “MÜSİAD olarak Düzce'de görev yapan tüm kamu kuruluşlarını ziyaret edeceğiz. Düzce'ye hizmet eden herkesin yanındayız” dedi.

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