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MÜSİAD'dan Keşir'e ziyaret

DÜZCE(İHA) – Müstakil Sanayici İş Adamları (MÜSİAD) Düzce yönetimi, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı olan Düzce Milletvekilli Ayşe Keşir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

DÜZCE(İHA) – Müstakil Sanayici İş Adamları (MÜSİAD) Düzce yönetimi, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı olan Düzce Milletvekilli Ayşe Keşir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı olmasının ardından tebrik ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan ve yönetimi hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Vefa Pehlivan, kurdukları şirket ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.


Keşir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Pehlivan'da misafirperverliği için kendisine teşekkür etti.

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