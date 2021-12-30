MÜSİAD'tan indirim çağrısı

Piyasalarda geçtiğimiz hafta yaşanan belirsizliğin ardından alınan tedbirler ile birlikte normalleşme süreci başladı. MÜSİAD Düzce Şubesi de indirim çağrısı yaptı. MÜSİAD Düzce Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vefa Pehlivan, genel merkezin başlattığı "Haydi Türkiye şimdi indirim zamanı" kampanyasına "Haydi Düzce şimdi indirim zamanı" sloganı ile katıldı.

Vefa Pehlivan, "Vakit beraber olma, daha güçlü yarınları birlikte inşa etme vakti. MÜSİAD üyesi kuruluşlarımız kampanyamıza indirim yaparak destek vermeye başladı. Milletimizin refahı için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bundan sonra da bu yönde, üreten ve güçlü Türkiye ve Düzce için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye ekonomisi, gerek iç gerekse dış kaynaklı bütün algı manipülasyonlarına karşı geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Son 20 yılda serbest piyasa koşullarından ödün vermeden yıllık ortalama 5,3 büyümeyi başaran ekonomimizin, bu süreci de atlatacağına inanıyoruz" dedi.