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MÜSİD'dan Tarım Orman Müdürüne ziyaret

DÜZCE(İHA) – MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan,Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek’i ziyaret etti.

DÜZCE(İHA) – MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan,Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek'i ziyaret etti.


MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek'i makamında ziyaret ettiler. Ziyarette, geniş tarım arazilerine sahip olan Düzce'de tarım çeşitliliğini arttırmak ve daha kaliteli ürün almak ve tarımın Düzce'de hak ettiği yere gelmesi için ne gibi çalışmalar yapılabileceği konuşuldu

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