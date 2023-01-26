Müşteriler istedi, manav hayata geçirdi: Talebe yetişemiyor

Hastalıklardan korunmak isteyen müşterileri için meyve ve sebzelerin suyunu sıkarak şifa kaynağı içecekler hazırlayan esnaf, talebe yetişemiyor.

Düzce'de manav dükkanı işleten Seyfi Oral, taze meyve ve sebzelerin suyunu içerek, bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyen müşterileri için yeni bir uygulama hayata geçirdi. Oral, tezgahta sattığı meyve ve sebzelerin suyunu sıkarak, müşterilerine ikram etmeye başladı. Oral'ın sattığı içecekler, vatandaşlar ve esnaftan da tam not aldı.

"Meyveleri müşteriler seçiyor"

Vatandaşların tezgaha bu sayede daha yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Oral, "Kışın vazgeçilmez meyve ve sebzeler arasında yer alan ürünlerin suyunu sıkıyoruz. Nar, portakal ve limondan oluşan bir karışımımız var. Taze meyvelerden yapıyoruz. Vatandaşlardan talep olduğu için bunu yapmaya başladık, onlardan yoğun talep vardı. Meyve sularına talebi yetiştiremiyoruz. Meyveleri müşteriler seçiyor. Seçtiği meyvelerin sularını sıkıyoruz, kendisine ikram ediyoruz" dedi.

Oral'ın tezgahından alışveriş yapan vatandaş, "Şu anda gribal enfeksiyon geçiriyorum. Bu meyve suyu çok iyi geliyor. Ben elma, nar ve portakaldan oluşan bir karışım yaptırdım. Başka meyve ve sebzeler ile de farklı lezzetler yapılabiliyormuş" diye konuştu.