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Mütevelli heyetinde görev alacak muhtarlar seçildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın mütevelli heyetinde görev alacak muhtarlar seçildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın mütevelli heyetinde görev alacak muhtarlar seçildi.


Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın her yıl düzenli olarak seçilen mütevelli heyetinin köy ve mahalle muhtarları seçimi gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konferans salonunda aday olan köy ve mahalle muhtarlarının katıldığı seçimler sonrasında görev alacak kişiler belirlendi.

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