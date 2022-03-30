Müzik durağı konserleri ile ilkbahara merhaba

Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın organize ettiği “Müzik Durağı Konserleri” ile öğrenciler ilkbahara ‘merhaba' dedi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü ile öğrencilerin katıldığı programda, Grup Kayıp Nesil solisti Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisi Mervan Çil, Türk rock müziğinin birbirinden değerli eserlerini seslendirdi.

Üniversitenin 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen konserde Mervan Çil, başarılı sahne performansıyla öğrencilere, vize sınavları öncesinde keyifli ve eğlenceli bir ilkbahar günü yaşattı. Konsere, Düzce Üniversitesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan “Özel Çocuk Özel Aile Üniversitesi” iş birliği protokolü dahilinde Özel Eğitim Meslek Okulu ve Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler de katılarak gönüllerince eğlendi.

Konserin sonunda Mervan Çil'e Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Tahir Güney tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.