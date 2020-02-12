İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Namağlup kızlar, Bölge şampiyonu oldu

DÜZCE (İHA) – Düzce’de düzenlenen okullar arası Voleybol turnuvasında namağlup Düzce birincisi olan Bilgi Orta okulu Bolu’da düzenlenen bölge şampiyonasında da namağlup şampiyon olarak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de düzenlenen okullar arası Voleybol turnuvasında namağlup Düzce birincisi olan Bilgi Orta okulu Bolu'da düzenlenen bölge şampiyonasında da namağlup şampiyon olarak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.


Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2019-2020 Eğitim Öğretim sezonunun birinci döneminde düzenlenen ortaokullar arası voleybol turnuvasına katılım sağlayan Bilgi orta okulu turnuvadan namağlup şampiyon olarak ayrıldı. Kızlar daha sonra Bolu'da düzenlenen bölgesel şampiyonada Bolu, Zonguldak, Bilecik ve Kocaeli rakiplerini de bir bir yenerek yine namağlup Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Düzce'yi ve Düzce voleybolunu ellerinden geldikçe en iyi şekilde duyurmaya çalışan kızların Türkiye finallerinde de tek hedefleri şampiyon olmak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.