Narkotik ekipleri bayramda yoğun mesai yaptı

Yakalanan şahısların üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalarda kent genelinde bayram boyunca da operasyonlarına devam etti.

Uzunmustafa Mahallesinde 3 şüpheli şahıs yakalanarak üst ve işyeri aramalarında 0.6 gr. bonzai, 0.7 gr. metamfetamin ve 0.4 gr. esrar ele geçirildi. Aziziye Mahallesinde şüpheli bir şahıs yakalanırken, şahsın üstünde yapılan aramada bir parça halinde 11 gr. esrar yakalandı.

Mergiç Mahallesinde durdurulan iki 2 şüpheli şahıs üstlerinde yapılan aramada 3 parça halinde 12 gr. Metamfetamin, 1 adet cam pipo ele geçirildi. Çamköy Mahallesinde şüpheli 1 şahıs yakalandı, şahsın üzerinde yapılan aramada 7 parça halinde toplam 7 gr. Bonzai maddesi yakalandı. Şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.