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Nesli tükenen vaşak ve Kızıl Geyik foto kapanla görüntülendi

DÜZCE (İHA) – Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ormanlarda devam eden yaban hayatın görüntülerini paylaştı.

Foto kapanlarla çekilen görüntülerde nesli tükenmekte olan vaşak ve Kızıl Geyik görüntülendi.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülkenin dört bir yanına yerleştirilen foto kapanlar yaban hayatın görüntülenmesine vesile oluyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ormanlarda devam eden yaban hayatın görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntülerde nesli tükenmekte olan vaşak ile Kızıl Geyik'in de görüntülenmesi dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca görüntülerde ayıların yem araması ile birlikte Karaca, kurt, tilki ve tavşan görüntülendi.

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