Nigar Demircan Çakar yeniden Rektör Olarak atandı

Dr. Nigar Demircan Çakar Cumhurbaşkanı tarafından tekrar atandı.

Yaklaşık 20 adayın bulunduğu Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne başarılı Rektör Nigar Demircan Çakar tekrar atandı. 2019-2023 yılları arasında görev yapacak olan Nigar Demircan Çakar'a tebrik mesajları yağdı.

“Yapacak çok işimiz var”

Rektör Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Üniversitemizin 2019-2023 dönemi Rektörlüğüne beni yeniden layık gören başta kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ve üyelerine gönülden teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu süreçte üniversitemize yönelik çabalarımızı ve emeklerimizi takdir ederek beni destekleyen Düzce halkımıza, STK'larımıza, basın mensuplarımıza, mesajları ve paylaşımları ile bir bütünün ayrılmaz parçaları olduğumuzu hissettiren çalışma arkadaşlarıma ve öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra sorumluluğumuz daha büyük, yapacak daha çok işimiz var. Bu güvene layık olabilmek ve 2023 hedeflerimize ulaşmak için daha büyük bir heyecan ve azimle yola devam” ifadelerinde bulundu.

Başkan Faruk Özlü tebrik etti

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Düzce Üniversitesi Rektörlüğü'ne 2. defa atanan Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ı tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.