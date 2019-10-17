Nusrettin Mahallesi sakinleri ile buluştu

Faruk Özlü, mahalle ziyaretleri kapsamında Nusrettin Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Faruk Özlü, her hafta düzenli olarak devam ettirdiği mahalle ziyaretleri kapsamında son olarak Nusrettin Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı ziyarette Başkan Özlü ilk olarak yardımcılarını ve birim müdürlerini tanıttı. Belediye Başkanı Dr. Özlü; “Biz seçim öncesinde söz verdiğimiz gibi mahallelerimizin ayağına geleceğiz. Biz halk günü yapmıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini yerinde tespit ederek çözüm üreteceğiz. Burada başkan yardımcılarımız var, birim müdürlerimiz var, bu talepleri yerine getirecek arkadaşlarımız burada sizleri dinleyecek, en acil ihtiyaçları burada çözüme kavuşturacağız” dedi. Toplantıya katılan vatandaşları tek tek dinleyen Başkan Dr. Özlü, merak edilen soruları da yanıtladı. Kaynakların verimli kullanılması konusunda hassas olduklarını bir kez daha dile getirerek çalışmaların bu şekilde devam edeceğini belirtti. Başkan Özlü, toplantıda yaptığı konuşmasında Düzce için yapılacak projeler hakkında bilgiler aktararak vatandaşlara teşekkürlerini iletti.