Obezite merkezi eğitimlerine başladı

Obezite ile mücadelede yaşamı daha sağlıklı ve kaliteli hale getirmek için çalışan Düzce Üniversitesi Hastanesi Obezite Merkezi, bireylere dengeli beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıklarının kazanılması noktasında yol gösterici oluyor.

Bu kapsamda insan sağlığı açısından hayati önem taşıyan obezite ile mücadelede çok yönlü bir yaklaşımla danışanlarına sağlıklı bir yaşam kazandıran Obezite Merkezi, eğitimlerine start verdi. Eğitimin ilk haftasında danışanlar, Öğretim Görevlisi Dr. Esra Usta'dan obezite hastalığı üzerine temel bilgiler aldı.

Yüz yüze eğitimlere başlayan Obezite Merkezi'nde 14 danışan; her hafta uzman doktor, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapistten oluşan ekip tarafından özel beslenme ve aktivite programları hakkında eğitim alacak. 6 modülden oluşan davranış, beslenme ve hareket eğitimlerinin sonunda danışanlar, öğrendikleri yeni sağlıklı yaşam alışkanlıklarını uygulayarak yaşam kalitelerini artırabilecek.