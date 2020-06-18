Obezite Merkezi'nde online ders

Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, hasta ve çalışan güvenliğini esas alan Düzce Üniversitesi Hastanesi Obezite Merkezi'nde grup eğitimleri online verilmeye başlandı. Yapılmaya başlanan uzaktan eğitimler sayesinde merkez danışanları, hastane ortamından uzak, eğitimcilerle evlerinde bir araya gelme imkanı buldu. Ortalama 40 dakika süren grup eğitimlerinde Fizyoterapist Ertuğrul Çakır, Psikolog Elif Yıldız ve Diyetisyen Tuğçe Uzun, danışanlarla sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı üzerine görüşmede bulundu. Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Merkez Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, “Ülkemizde yaşanan pandemi süreci sonrası, pandemi koşullarını da göz önünde bulundurarak Obezite Merkezimiz, temas mesafesi ve izolasyon kuralları dahilinde faaliyetlerine yeniden başlamış durumdadır. Kilo vermek isteyen ancak salgın nedeniyle hastane ortamına girmekten çekinen vatandaşlarımız, Obezite Merkezimize başvurarak grup eğitimlerine katılabilirler." dedi. Obezite Merkezi grup eğitimleri ile ilgili olarak Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin 0 380 524 13 90 numarasını arayarak 5105 dahili hattından ayrıntılı bilgi alınabiliyor.