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Ocak ayı zam şampiyonu çarliston biber oldu

DÜZCE(İHA) – TR42 Bölgesinin Ocak ayı zam şampiyonu yüzde yüze yakın bir artış ile Çarliston biber olurken, fiyatı en çok düşen ise yüzde 23,81 ile etek oldu.


Yurdun belli bölgelerinde yaşanan afetler nedeniyle sebze ve meyve fiyatları oldukça zam gördü. TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova Bölgesinde Ocak ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 98,60 ile Çarliston Biber, yüzde 82,87 ile patlıcan, yüzde 64,20 ile ıspanak, yüzde 46,03 ile Karnabahar ve yüzde 43,62 ile köprü geçiş ücreti oldu.


Fiyatı en çok düşen madde ise yüzde -23,81 ile Etek, Yüzde -17,65 ile Kazak (Kadın için), yüzde -14,21 ile Kazak (Çocuk için), yüzde -11,26 ile Kaban Yünlü (Erkek için) ve yüzde -8,35 ile Doğalgaz oldu.

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