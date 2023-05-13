Odada başlayan proje, okula yayıldı

Odası pet şişeler ile dolan Mutlu'nun projesi okula yayılınca 1 haftada 10 çuval pet şişe toplandı.

Türkiye genelinde birçok noktada uygulanan ‘Sıfır Atık' projesine destek olmak için Düzce Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Filiz Mutlu'da harekete geçti. Odasında ağırladığı öğretmen, öğrenci, veli ve misafirlerine ikram ettiği suyun pet şişesini ve kapaklarını toplamaya başladı. Odasında ciddi bir birikim olduğunu gören Mutlu, durumu okula yaydı. Okulda tüm sınıflara ve odalara koyulan poşetlerde 1 haftada, 10 çuval pet şişe ve plastik atık toplandı. Öğrenciler topladıkları şişeler ile okul içerisinde sergi açarken, geri dönüştürülecek olan şişelerden elde edilecek gelir ile okulda çeşitli etkinlikler yapılacak.

“Şişe ve kapakları ayırdım, ciddi bir birikim oldu”

Odasında başlattığı projenin okula yayıldığını belirten Yavuz Selim Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Filiz Mutlu, “Biz sıfır atık ile ilgili farkındalığı olan bir okuluz. Okul müdürümüz bu işi çok ciddiye alıyor. Proje anlamında da biz çok ciddiye alıyoruz. Benim odamda misafirlerimin, öğrencilerimin, velilerimizin su içtikleri şişeleri ve kapaklarını ayırdım. Çok ciddi bir birikim oldu ve balkonda muhafaza altına aldım. Okulun bir tane biriminde bu kadar fazla şişe biriktiği görülünce Bu atık meselesinin öğrencilerimizde farkındalık oluşmasını istedik. Daha sonra okulumuzda bir gün boyunca ne kadar pet şişe çıkıyor. Bunun denemesini yaptık ve elde edilen ürünleri sergilemek istedik. Görsel anlamda bir hareketlilik katmak istedik. Bu şişeleri geri dönüşüm firmasını vereceğiz ve okulumuzun değerler kulübü bunu değerlendirecek. Sınıflarımızın her birinde plastik ile kağıt çöplerimiz ayrı. Atıklarımızı hiçbir bölümümüzde karıştırmıyoruz. Yavuz Selim Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi olarak bu projeyi destekliyoruz” şeklinde konuştu.