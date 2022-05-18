Ödüllü şef Düzce'ye geliyor

Faruk Özlü'nün kentin gastronomi alanında tanıtılması ve geliştirmesi amacıyla açılan Mutfak Sanatları Merkezi Akademisi, dünyaca ünlü şefleri ile getirerek gastronomi turizmine katkı sağlıyor.

Düzce Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi Akademisi dünyaca ünlü şef Yunus Emre Akkor'un Düzce'de eğitim vermesini sağlıyor. Workshop programı dahilinde Osmanlı ve Orta Doğu mutfağında uzman, "Osmanlı Deniz Mutfağı" isimli kitabı ile yemek kitaplarının Nobeli olarak bilinen, "Gourmand World CookBook" yarışmasında 2012 yılı "Best Fish and Seafood Book" (En iyi balık ve deniz ürünleri kitabı) ödülünü kazanan Yunus Emre Akkor, Düzcelilerle yemek yapacak.

Sınırlı kontenjan ile 22 Mayıs Pazar günü MSM Akademi binasında yapılacak olan workshop programı için kayıtlar alınmaya başlandı.