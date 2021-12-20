Off-Road tutkunları, kapalı yolları araçları ile açtı

Hafta sonu Düzce'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yer yer 30 santimetreye çıkan kar sebebi ile bazı yaylalara ulaşım sağlayan yollarda fazla karı taşıyamayan araçlar devrildi. Düzce Rotasızlar Off-Road kulübü üyeleri de yüksek kesimlere kar yağması ile birlikte macera ve aksiyon için yaylaların yolunu tuttu. Yaylaların güzergahında devrilen ağaçları ağaç motorları ile kesen Off-Road tutkunları, araçlarında bulunan vinç yardımı ile kesilen ağaçları yoldan kaldırarak, yaylaların yolunu hizmete açtı. Ekip üyeleri Pürenli, Balıklı ve Hera yaylalarının yollarında oluşan kapanmaları açarken, macera ve aksiyon dolu zaman geçirdi.