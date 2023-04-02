Off-road tutkunlarından kar safarisi

Düzce'de Mart ayının son günlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye çıkmasının ardından Düzce Safari Off-Road kulübü üyeleri de karın tadını çıkarmak için yaylalara akın etti. 10 araç ile çıkılan konvoyda bazı araçlar kara saplanınca ekip üyeleri vinçler ile araçları bulundukları yerden çıkarttı. Karla kapanan Sinekli, Samandere, Balıklı, Eğrelti, İkizler ve Kütüklü yaylalarının yolları da off-road tutkunlarının kar safarisi ile açıldı. Sinekli Yaylası'na kadar çıkan off-road tutkunları kar safarisi yaparak, adrenalin dolu dakikalar yaşadı.