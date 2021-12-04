Offroad tutkunları kar yağışı ile buluştu

Kar yağışını karşılayan Off-Road tutkunları macera dolu dakikalar geçirdi.

Geçtiğimiz günlerde Düzce'de etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Topuk, Sinekli, Pürenli ve Kardüz yaylalarında etkili olan kar yağışı yer yer 20 santimetreye kadar ulaştı. Bu durum sonrasında Düzce'de faaliyetlerine devam eden Rotasızlar Off-Road kulübü üyeleri de karla buluşmak için Kardüz yaylasına çıktı. Macera dolu dakikalar geçiren Off-Road tutkunları, Kardüz yaylasında karla buluşarak yağışı karşıladı.