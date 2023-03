Öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yapılacak

Malezya Putra Üniversitesi heyeti, Düzce Üniversitesi'ni ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ile bir araya geldi.

Malezya Putra Üniversitesi Lisansüstü Program Sorumlusu Doç. Dr. Anuar Shah Bali Mahomed ve beraberindeki heyet Düzce Üniversitesi'ni gezdi. Düzce Üniversitesi'nin, Putra Üniversitesi ile bilimsel çalışmalar ve karşılıklı iş birliği imkanlarının görüşüldüğü ziyarette, Memorandum of Understanding (MoU) protokolüyle her iki üniversite arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yapılması planlandı. İlerleyen dönemlerde MoU protokolünün her birimde gerçekleştirilmesiyle ilgili de fikir birliğine varıldı.