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Öğrenci velileri ile online toplantı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Hafız Hasan Şen İmam Hatip Ortaokulu yönetimi 21 Eylül’de başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesinde öğrencilerin velileri ile online veli toplantısı gerçekleştirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Hafız Hasan Şen İmam Hatip Ortaokulu yönetimi 21 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesinde öğrencilerin velileri ile online veli toplantısı gerçekleştirdi.


Korona virüs salgını nedeni ile Mart ayından itibaren uzaktan eğitim alan öğrenciler uzun bir aranın ardından 21 Eylül'de yüz yüze eğitim almaya başlayacak. Velilerin uzun sürenin aranın ardından başlayacak olan yüz yüze eğitim ile ilgili kafalarında oluşan sorular artınca Düzce Hafız Hasan Şen İmam Hatip Ortaokulu yönetimi velilerle online toplantı gerçekleştirdi. Velilerin sorularını dinleyen yönetim tek tek tüm sorulara cevap verdi.

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