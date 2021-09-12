Öğrenci yurtlarında inceleme yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi'nin yüz yüze eğitime başlamasına sayılı günler kala, Gençlik ve Spor il Müdürlüğü bünyesinde bulunan KYK yurtları Vali Cevdet Atay tarafından incelendi. Yurtlarda tüm önlemler alınırken, artık öğrencilerin gelmesi bekleniyor.

Yüksek Öğretim Kurumu Üniversitelerin Eylül ayından itibaren yüz yüze eğitime başlayacağını duyurmasının ardından Düzce Üniversitesi, TIP fakültesi öğrencilerinin 13 Eylül'den, diğer tüm öğrencilerin ise 4 Ekim'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan KYK Yurtlarında da hazırlıklar hızlandı. İl genelinde bulunan 6'sı kız, 5'i erkek yurdunda tüm hazırlıklar tamamlandı. Pandemi sebebi ile hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyularak planlama yapıldı.

Vali Cevdet Atay'da yurtlarda ki son durumu incelemek üzere Bahçeşehir bölgesinde ki yurtları ziyaret etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'dan bilgi alan Vali Cevdet Atay, tüm yurt çalışanlarına çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.