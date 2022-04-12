Öğrenciler 112 kurabiyesi yaptı

Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, acil durumlarda tek numara olan 112'nin tanıtım faaliyetleri çerçevesinde, Okul öncesi öğrenciler minik elleri ile kurabiye yaptı.

Acil durumlarda tek numara 112'nin tanıtım faaliyetleri ülke genelinde olduğu gibi Düzce'de de devam ediyor. Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nce anaokulundan üniversite öğrencilerine kadar birim birim ayrılan tanıtım ekibinin son ziyareti Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Öncesi uygulama sınıfı oldu. Burada minik öğrencilere 112 ile ilgili bilgilendirme yapılmasının ardından öğrencilerle “birbiriki” etkinliği yapıldı. Hazırlanan kurabiye hamurlarından öğrenciler acil durumlarda tek numara olan 112'nin kalıplarından çıkartarak kurabiye yaptı. Minikler en iyi 112 kurabiyesini yapabilmek için yoğun çaba sarf ederken, pişirilen kurabiyeleri öğrenciler daha sonra afiyetle yedi.