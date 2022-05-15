Öğrenciler 112'yi yerinde öğrendi

Bu çerçevede Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri acil çağrı merkezini gezdi.

Düzce Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, acil durumlarda tek numara olan 112'yi daha iyi öğrenebilmek için ziyarette bulundu. İlk olarak çağrıları karşılayan personelleri ziyaret eden öğrenciler, daha sonra merak ettiklerini sorma imkanı buldu. Öğrenciler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin çalışmaları, çağrı alıcı ve çağrı yönlendiricilik ile ilgili bilgi aldı.

Öğrencilere çeşitli hediyeler de verilirdi.