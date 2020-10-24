Öğrenciler AB kod haftasını kutladı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bulunan Nasrettin Hoca Anaokulu öğrencileri AB Kod haftasını farklı bir etkinlikle kutladı. Etkinliği başarı ile tamamlayan öğrenciler sertifika aldılar.

Gümüşova Nasrettin Hoca Anaokulu 5/A sınıfı öğrencileri öğretmenleri Gözde Korkmaz'ın hazırlamış olduğu etkinliklerle AB Kod Haftasını kutladılar.

Çocuklar 5 gün süren etkinliklerde her gün dinledikleri farklı hikayelerdeki olay örgüsünün algoritmasını çıkararak hikayedeki kahramanları hedefine ulaştıracak kodları seçtiler. Kodlama ve dijital okuryazarlık becerileri için ilk adım özelliği taşıyan bu etkinlikte okul öncesi eğitimde büyük öneme sahip olan resimli çocuk kitaplarını kodlama etkinlikleriyle bütünleştirmeye çalıştılar. Etkinliği başarıyla tamamlayan çocuklar codeweek üzerinden düzenlenen sertifikalarını aldılar.