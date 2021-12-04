Öğrenciler AFAD gönüllüsü olacak

Düzce'de son yıllarda meydana gelen sel ve depremlerin ardından lise öğrencileri kendi aralarında afetlere hazırlık kulübü kurdu. Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde kurulan kulüp ile ilgili olarak Düzce AFAD tarafından öğrencilere eğitim verildi. Afetler ile ilgili bilgilendirmeler alan lise öğrencilerine daha sonra AFAD araçları hakkında bilgiler verildi. Arama kurtarma çalışmalarında kullanılan cihazların tanımını da öğrenen öğrenciler, AFAD gönüllülük projesi hakkında da bilgi aldı. Öğrenciler AFAD gönüllüsü olmak için çalışma başlattı.