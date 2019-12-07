Öğrenciler AFAD'ı gezdi

23 Nisan İlkokulu 2E ile 2F sınıfı minik öğrencileri derslerindeki kazanımlar gereği olarak AFAD Müdürlüğünü ziyaret ettiler. Yardım kuruluşları konusu kapsamında gerçekleştirilen ziyaret öğrenciler için oldukça yararlı geçti. Her birimi gezen öğrenciler uygulama yapma şansı da buldu. Ayrıca öğrencilere yetkililer tarafından afete hazırlıklı olmaları konusunda eğitim verilerek afet çantası hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği de anlatıldı. Öğrencilere ayrıca çeşitli hediyeler verildi.