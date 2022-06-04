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Öğrenciler Antik Kent ve müzeyi ziyaret etti

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, Konuralp Antik kentinde yapılan kazı çalışmalarını ve Konuralp Müzesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, Konuralp Antik kentinde yapılan kazı çalışmalarını ve Konuralp Müzesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Mahpeyker Sultan Yurt Müdürlüğü'nde kalan öğrenciler, tarihi milattan önce 3. Yüzyıla kadar dayanan Konuralp Antik kentinde incelemelerde bulunmak istediğini yurt müdürlüğüne iletti. Yurt idaresi öğrencilere özel kazı alanında gezi programı gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar ile ilgili olarak arkeologlardan bilgi alan öğrenciler, daha sonra Konuralp Müze Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu.

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