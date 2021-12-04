Öğrenciler Ayasofya Camii'ni ziyaret etti

DÜZCE (İHA) – Düzce Anadolu İmam Hatip lisesi öğrencileri, İstanbul'da bulunan Ayasofya Camii'nde sabah namazı kılmalarının ardından İstanbul'da çeşitli noktaları ziyaret etti.

Anadolu İmam hatip Lisesi, öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Okulda bulunan bir çok öğrencinin gitmek istediği Ayasofya Camii'si için program düzenlendi. Öğrencilerin isteklerini yerine getiren okul yönetimi İstanbul programı düzenledi. Program ilk olarak Ayasofya Camii'nde sabah namazı ile başladı. Camiye hayran kalan öğrenciler daha sonra Topkapı Sarayı, Bilim Müzesi ve Boğaz gezisi gerçekleştirdi.