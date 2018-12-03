Öğrenciler başarı ve kariyer konularında bilgilendirildi

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Uluslararası Elektrik Elektronik Mühendisliği Topluluğu'nun (IEEE) düzenlediği “Başarı içinde kariyer” başlıklı konferansta, alanında uzman konuşmacılar öğrencilerle bir araya geldi.

Mühendislik öğrencilerine sektördeki süreç ve ilerleyiş bilincinin aktarılması hedeflenen programda; Artı ve Artı Teknolojileri Hizmetleri İnsan Kaynakları Müdürü Derya Mordoğan ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yazılım Geliştirme Uzmanı Veysel Uğur Kızmaz, özgeçmiş hazırlama ve işe alım mülakatlarında dikkat edilmesi gereken noktaları katılımcılarla paylaştı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu Yönetim Kurulu Başkanı Tülin Kaynak; Uluslararası Elektrik Elektronik Mühendisliği'nin 1884 yılında dönemin öncü bilim insanları olan Thomas Edison ve Alexander Graham Bell tarafından temellerinin atıldığını söyleyerek, 1963 yılında ise kuruluşunu gerçekleştirildiğini söyledi. Ayrıca uluslararası bu kuruluşun, insanlık yararına teknolojiyi geliştirmeyi hedefleyen, mühendisliğin; yaratıcılık, bütünleştirme, geliştirme ve paylaştırma işlerine katkıda bulunan teknik ve profesyonel bir kuruluş olduğunu da sözlerine ekledi.

160 ülkede faaliyette

IEEE'nin bugün 400 binini aşkın üyesi ile 160 ülkede faaliyetlerini yürüttüğünü belirten Tülin Kaynak, ülkemizde ise bu kuruluşun 1989 yılında kurulduğunu ve 80 üniversitede çalışmalarını yürüttüğünü ifade etti.

Düzce Üniversitesi IEEE Topluluğu olarak üye öğrencileri teknolojik gelişmelere ve yeniliklere teşvik etmeyi, onların kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını ve topluluğun dünya çapında gelişmesi için çalıştıklarını dile getiren Kaynak, insanlık ve mesleğin gelişimi için mühendislik yöntemleri oluşturma, geliştirme ve paylaşma misyonuyla hareket etmeye devem edeceklerini vurguladı.

Açılış konuşmasının ardından, davetli konuşmacılar yaptıkları sunumlarda; öğrencilerin mezuniyet sonrasında iş bulma aşamasında hangi yöntemleri kullanmaları ve iş görüşmelerinde nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda faydalı bilgiler aktararak doğru özgeçmiş hazırlama teknikleriyle ilgili detaylı bilgilendirmede bulundu. İş görüşmesinde beden dilinin ve dış görünüşün oldukça etkili olduğunu söyleyen konuşmacılar, işe alım süreçlerinde yetkililerin; adaylara fark ettirmeden önceden hazırlanmış bir kurguyu sergileyerek onların olaylar karşısında nasıl tepkiler vereceklerini ölçtüklerini ve bu oyunun sonucuna göre işe alımları gerçekleştirdiklerini dillendirdi. Fark oluşturmanın yolunun çok çalışmadan geçtiğine dikkat çeken davetli konuşmacılar, meslekte ne kadar çok dikkatli ve özenli olunursa, başarının da onlarla birlikte geleceğini vurguladılar.