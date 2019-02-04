Öğrenciler bilgilerini yarıştıracak

kez düzenlenecek olan “Geleneksel Ortaokullar Arası Genel Kültür ve Bilgi Yarışması” birinci tur karşılaşmaları için kura çekimi 5 Şubat'ta yapılacak.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek olan “Geleneksel Ortaokullar Arası Genel Kültür ve Bilgi Yarışması” birinci tur karşılaşmalarını belirleyecek kura çekimi 5 Şubat saat 14:00'de Kültür Merkezinde yapılacak. 40 okulun başvuruda bulunduğu yarışmalar 2 tur halinde yaklaşık 3 aylık süreç içinde tamamlanacak. Yarışmalarda finale kalan okul ve öğrencilerine başarı belgeleri, plaket, hediye çekleri ve çeşitli hediyeler verilecek. Öğrencilerin sosyal ve kültürel farkındalığını artırmayı amaçlayan yarışmalar sayesinde gençleri entelektüel becerilerini geliştirmesi konusunda da teşvik etmesi ile büyük ilgi görüyor. Başvuruları devam eden yarışmaya il merkezinde bulunan okullar dışında çevre ilçe ve beldelerdeki okullar da başvurabilir.