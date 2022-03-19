Öğrenciler bilinçleniyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Üniversite öğrencilerine yönelik eğitim faaliyetleri kapsamında sürdürülen afet bilinci eğitimleri aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan öğrenci yurtlarında bulunan öğrencilere yönelik eğitimler sürüyor. Bu kapsamda daha önce bir çok yurtta verilen afet bilinci eğitimlerine Necla Pekolcay Kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilere verildi. Yurdun konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde deprem odaklı eğitim verildi. Psikolog Merve Kelleci tarafından verilen eğitimde her bir öğrenciye katılım belgesi verildi.