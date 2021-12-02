Öğrenciler birinci olmak için ter döktü

Genç erkeklerde a ferdilerde Arda Çatanaoğlu birinci, Ahmad Tahim Kabiri ikinci, Ozan Bozkurt üçüncü, Ali Aktaş dördüncü, takımlarda ise 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi birinci, Düzce Spor Lisesi ikinci olurken genç erkekler b ferdilerde Melih Muştu birinci oldu.

Genç kızlar a ferdide Sümeyye Nur Düzgün birinci, Nisasu Nur Kaba ikinci, Demet Yılmaz üçüncü, Cemre Başak Özçelik dördüncü, takımlarda ise Düzce Spor Lisesi birinci, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ikinci olurken genç kızlar b ferdide Gülcan Çelebi birinci, Esmanur Şen ikinci ve Hilal Kınay üçüncü oldu.

Yıldız Kızlar ferdide Büşra Şen birinci, Asya Şengül ikinci, Elanur Çimçim üçüncü, Fatmanur Duman dördüncü, takımda ise Gölyaka Hacı Yakup Orta Okulu birinci, Şehit Ercan Eker Orta Okulu ikinci olurken yıldız erkek ferdide Tunahan Zengin birinci, Efekan Horuz ikinci, Soner Çimçim üçüncü, Hasan Ali Varol dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan takdim etti.