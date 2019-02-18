Öğrenciler bursluluk sınavında ter döktüler

Düzce'de hafta sonu yapılan Bahçeşehir Koleji bursluluk sınavı yoğun ilgi gördü. 8., 9., 10. ve 11. Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen bursluluk sınavında yüzlerce öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim döneminde Bahçeşehir kolejinde eğitim almak için ter döktü. Sabahın erken saatlerinde okula gelen öğrencileri velileri de yalnız bırakmadı. Öğrenciler geleceklerinin temelleri atarken velilerde okulun sunumu izledi.