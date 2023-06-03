Öğrenciler deprem tatbikatı yaptı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesi Topçular ilk ve ortaokulunda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Kuzey Anadolu deprem fay hattı üzerinde bulunan Düzce'de öğrencilerin depreme hazırlıklı olmaları için okullarda eğitim ve deprem tatbikatları düzenleniyor. Topçular İlk ve ortaokulu da yaşadığımız deprem felaketleri ve deprem bölgesinde bulunuyor olması, her an depreme hazır bir şekilde bekliyor olunmasını gerektirdiğinden okulda bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Okulu en hızlı ve en güvenli şekilde nasıl boşaltacağı bir kez daha öğrencilere gösterildi. Okulu boşaltan öğrenciler bahçede yerlerini aldı.