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Öğrenciler doldurulmuş hayvan müzesini inceledi

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesinde Herbaryum, doldurulmuş hayvan müzesi, entomoloji laboratuvarı gezen minik öğrenciler bilgi aldılar.


Safir Koleji Anaokulu 4-5 yaş grubunda 100'e yakın öğrenci Orman Fakültesini gezdi. Orman Fakültesi bünyesindeki Herbaryum (DUOF), Doldurulmuş Hayvan Müzesi, Entomoloji Laboratuvarı gezdirilerek, müzedeki hayvan örnekleri ile laboratuvardaki böcek ve sürüngen koleksiyonu hakkında bilgiler paylaşıldı.


Peyzaj Mimarlığı bölümü öğrencilerinin yaptığı çalışmaların sergilendiği alanı da gezen minik öğrencilere, Orman Fakültesi ve Ormancılık Meslek Yüksekokulu hakkında da Düzce Üniversitesi akademisyenleri tarafından bilgilendirmede bulunuldu.

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