Öğrenciler eğitime temiz okullarda başlayacak

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ilçede bulunan okulların bahçe ve çevrelerinin temizlenmesi talimatını verdi. Çalışmalara başlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de ilçedeki bütün okulların bahçe ve çevrelerini temizledi, dezenfekte etti. Belediye ekiplerinin çalışmasını sosyal medya hesabından paylaşan Mustafa Koloğlu, "Okullarımız sizi bekliyor çocuklar. Temizlik işleri ekiplerimiz okullarımızın çevre temizliğini gerçekleştirdi. Ara tatil sonrası okullarımız çocuklarımız için hazır" dedi.