Öğrenciler enerji tasarrufunu öğrendi

Düzce 23 Nisan İlkokulu öğrencileri Enerji Tasarrufu Haftası'nda okulda çeşitli aktiviteler yaparak farkındalık oluşturdu.

Her yıl Ocak ayının ikinci haftası kutlanan Enerji Tasarrufu Haftası'nın farkındalığını arttırmak isteyen Düzce 23 Nisan İlkokul öğretmenleri öğrenciler ile okulda çeşitli aktivitelerde bulundu. Bu kapsamda musluktan akan suyun nereden geldiğini öğrenen öğrenciler, suyun nasıl ve ne şekilde oluştuğunu keşfedil su döngüsünü öğrendiler.

Suyun buharlaşmasıyla ilgili deney yapan öğrenciler daha sonra hava durumu dedektifleri oldu. Hava durumunun nasıl gözlemlediğini merak eden öğrenciler termometreyi tanıtıp nasıl kullandıklarını yetkililerden öğrendi. Öğrenciler son olarak rüzgar çorabı etkinliği yaptı. Rüzgarı nasıl hissedeceklerini öğrenen minik öğrenciler sınıf canlarının tam karşısına astıkları rüzgar çorabı ile her gün rüzgarı gözlemleyip oluşturdukları gözlem defterlerini kayıt edecekler.