Öğrenciler fakülteleri inceledi

Halkın Düzce Üniversitesi'ni daha yakından tanımasına imkan sağlayan Açık Kampüs uygulamasında Düzce Güzel Sanatlar Lisesi ve Düzce Spor Lisesi öğrencileri fakülteleri inceledi.

Programın ilk bölümünde, Düzce Güzel Sanatlar Lisesi'nden 3 öğretmen ve 40'a yakın öğrenci yer aldı. Programda, Fen Edebiyat Fakültesi, Orman Fakültesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Öğrenci Merkezi ve Kütüphane gezildi. Fen Edebiyat Fakültesi ve Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nı ziyaret eden öğrenciler, Arkeoloji Laboratuvarı'yla programlarına devam etti. Arkeolojik bulgular öğrencilerin dikkatini çekerken, meraklarını giderme imkanı da elde ettiler. Deniz Biyolojisi Laboratuvarı'yla Fen Edebiyat Fakültesi gezisi sona eren öğrencilere, Düzce Üniversitesi'ni tanıtan hediye paketleri verildi.

Fen Edebiyat Fakültesi'nin ardından Kütüphane ve Öğrenci Merkezi'ni gezen öğrenciler, Orman Fakültesi'nde bulunan Doldurulmuş Hayvan Müzesi'ne de büyük ilgi gösterdi. Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'yle tamamlayan misafir öğrenciler ve öğretmenler, Resim Bölümü'ne ait Ortam Odaklı Sanat Atölyesi'ni ve Müfide Kadri Sanat Galerisi'ni gezerek bölüm hakkında sorular yöneltti. Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ziyareti sonunda konuk öğretmenlere Resim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Lütfi Özden hediyelerini takdim etti.

Açık Kampüsün öğleden sonraki bölümündeyse Düzce Spor Lisesi öğrencileri, Düzce Üniversitesi Yüzme Havuzu, Tenis Kortu, Kapalı Spor Salonu, Stadyum, Kütüphane ve Öğrenci Merkezi'ni ziyaret etti.

Düzce Spor Lisesi'nden 2 öğretmen ve 40'a yakın öğrencinin yer aldığı ziyarette; Yüzme Havuzu ve Tenis Kortu hakkında bilgiler verilirken, Kapalı Spor Salonu'nda öğrenciler tarafından sorulan Özel Yetenek Sınavı hakkındaki sorular cevaplandı. Düzce Üniversitesi Stadyumu gezisinin ardından son olarak Kütüphane ve Öğrenci Merkezi'ni ziyaret eden konuk öğrencilere hediye paketleri ve öğretmenlere ise teşekkür belgeleri verildi. Düzce Üniversitesi'nin sportif ve sosyal imkanlarının oldukça iyi düzeyde olduğunu belirten öğrenciler, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti.