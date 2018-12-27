Öğrenciler hamsi festivalinde coştu

Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından düzenlenen Hamsi Şenliği'ne öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Üniversite öğrencileri 400 kilo hamsiyi 2 saatte tüketti.

Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından Hamsi Şenliği düzenlendi. Üniversite öğrencinin katıldığı hamsi şenliğinde 400 kilo hamsi pişirilerek öğrencilere dağıtıldı. Uzun kuyrukların oluştuğu şenlikte öğrenciler hamsinin tadını doyasıya çıkardı. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar da öğrencilerle beraber hamsi şenliğine katıldı. Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi yerleşkesi'nde kurulan ızgaralarda pişirilen hamsiden almak için katılımcılar, uzun kuyruklar oluşturdu. Katılımcılara ikram edilen hamsi 2 saatte dağıtımının tamamlandığı şölende öğrenciler, müzik eşliğinde horon ve kolbastı oynadı. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar , bu tür etkinliklerle öğrencilerin kaynaşmalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Akçakoca'nın bir balık kenti olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar , öğrencilere güzel zaman geçirmeleri tavsiyesinde bulundu. Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından düzenlenen, hamsi festivaline öğrencilerin yanı sıra, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici,Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Pazvant Katıldılar. Şölene katılan öğrencilerden bazıları ilk kez hamsi şölenine katıldığını belirterek, "Anadolunun değişik şehirlerinde yaşadığımızdan daha önce hamsi tatmamıştık. Gerçekten farklı bir lezzetmiş." ifadelerini kullandılar.