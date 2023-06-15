DÜZCE(İHA) – Düzce’de okullarda kodlama eğitimi alan öğrenciler hazırladıkları projeleri sergiledi.
DÜZCE(İHA) – Düzce'de okullarda kodlama eğitimi alan öğrenciler hazırladıkları projeleri sergiledi.
Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Düzce Kodluyor Projesi" sergisi Anıtpark alanında yapıldı. Sergiye Düzce Valisi Cevdet Atay, Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, öğrenciler ve veliler katıldı.
Okullarında kodlama eğitimi alan öğrencilerin hazırlamış olduğu projelerin sergilendiği alanı gezen Vali Atay öğrencileri tek tek tebrik ederek projelerini inceledi.