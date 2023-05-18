Öğrenciler için girişimcilik kampı

Karabük'te düzenlenen girişimcilik kampında iş modeli eğitiminde Mustafa Halit Karaarslan; müşterilerin profilini belirlemek, pazarı bölümlendirme şekilleri, markalar arası rekabet, finans, performans odaklı çalışmak ve markamız için fark oluşturacak bir özelliği benimsemek hakkında bilgi verdi.

“İyi bir staj, iyi bir gelecek”

Serbay Akademi'den eğitimi gerçekleştiren Özkan Gözütok ile birlikte Ertuğrul Özkan, Görkem Özdemir ve Sümeyye Atasever de Girişimcilik Kampı'nı ziyaret etti.

Eğitimde; bölüme göre doğru stajı seçebilmek, özgeçmiş hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenler, başvuru yapılan yeri tanımanın önemi anlatıldı. Konuşmasında, "Başarılı olmak istiyorsunuz; bu yüzden DÜKAT var, bu yüzden buradasınız" diyen Ertuğrul Özkan, öğrenci topluluklarının önemine ve girişimcilik kampının amacına da vurgu yapmış oldu.

“Girişimcilik mi?”

Mind Up Düzce Genel Kurucusu Oğuzhan Kendirli, kampın son eğitimini gerçekleştirdi. Eğitimde; meslek seçerken kendini tanımanın önemi, hayata dair beklentileri sıralamak, fikirlerimiz ve geleceğimiz için küçük notlar almak ve akış diyagramı çıkarmanın önemi üzerinde durdu.

Verimli eğitimlerle birlikte Safranbolu'yu gezme imkanı bulan öğrenciler, etkinlikten duyduğu memnuniyetlerini dile getirerek, unutulmaz bir kamp süreci yaşadıklarını da belirttiler.