İhlas Haber Ajansı

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Öğrenciler ilk kez golf oynadı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de ilk kez golf oynayan ortaokul öğrencileri keyifli anlar yaşadı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de ilk kez golf oynayan ortaokul öğrencileri keyifli anlar yaşadı.


Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kent genelinde sporun her çeşidini yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Düzce Teyfik İleri İmamhatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik golf etkinliği düzenlendi. Okulun bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler ilk kez golf oynadı. Derece elde eden öğrencilere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri tarafından madalya takdim edildi.

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